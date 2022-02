L’Indonésie va renforcer son arsenal militaire avec des avions de chasse F-15 des Etats-Unis

Les Etats-Unis approuvent la vente de 36 avions de chasse F-15 à l’Indonésie. L’achat de ses équipements militaires vise à améliorer la sécurité de ce pays situé dans la région indopacifique.

Les Etats-Unis ont annoncé ce vendredi, avoir approuvé la vente des équipements militaires à l’Indonésie. Selon le Département américain, il s’agit de 36 avions de chasse F-15. Cette vente, si elle se confirme, « améliorera la sécurité d’un important partenaire régional qui est une force de stabilité politique et de progrès économique dans la région indopacifique », a précisé la diplomatie américaine, sans mentionner la Chine dont Washington cherche à contrer la montée en puissance.

L’Indonésie entend améliorer la capacité militaire de son armée face à l’influence de la Chine. En 2021, elle a annoncé son intention de moderniser ses forces, pour un montant initial de 125 milliards de dollars, exprimant son intérêt à la fois pour les Rafale français et pour les F-15 américains.

Une commande de 42 Rafale à la France

L’Indonésie a fait une commande de 42 avions de chasse Rafale chez la France. Un contrat a été signé jeudi, pour la livraison de 6 premiers Rafales. L’Indonésie a commandé 42 avions de chasse Rafale de Dassault Aviation, a annoncé ce jeudi sur Twitter la ministre française des Armées, Florence Parly. L’Indonésie a également engagé une coopération avec la France dans le domaine des sous-marins, a-t-elle précisé.

« Nous nous sommes mis d’accord sur l’achat de 42 Rafale, avec un contrat pour 6 Rafale (jeudi), et un contrat à venir portant sur 36 », a annoncé jeudi le ministre de la Défense indonésien Prabowo Subianto, après une rencontre avec son homologue française Florence Parly à Jakarta.

L’Indonésie dispose d’un équipement vieillissant, essentiellement des F-16 américains et des Sukhoï russes Su-27 et Su-30, et est en négociations avec de multiples partenaires afin de renouveler ses avions de combat.