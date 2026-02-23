L’Inde demande à ses ressortissants de quitter l’Iran

Le ministère des Affaires étrangères de l’Inde a lancé un appel pressant, lundi 23 février 2026, en demandant à ses concitoyens présents en Iran de quitter le pays immédiatement. Cette mise en garde intervient alors que les États-Unis intensifient leurs démarches militaires vis-à-vis de Téhéran.

Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux par l’ambassade indienne à Téhéran, les autorités ont invité « les ressortissants indiens se trouvant actuellement en Iran » à partir par « les moyens de transport disponibles », en précisant notamment que les vols commerciaux faisaient partie des options recommandées.

La note officielle souligne que la situation sur le terrain évolue rapidement, et recommande aux personnes concernées d’utiliser tout moyen de déplacement accessible pour regagner l’Inde ou se mettre à l’abri ailleurs.

Ce rappel gouvernemental survient dans un climat de tensions croissantes entre Washington et Téhéran, où la pression militaire américaine a récemment été renforcée, selon les informations publiées par les autorités indiennes.

Instructions diffusées par l’ambassade

L’ambassade d’Inde à Téhéran a choisi les plateformes sociales pour faire parvenir cet avis, insistant sur la nécessité d’agir sans délai. Le communiqué ne limite pas les options de départ et mentionne explicitement l’utilisation des lignes aériennes commerciales parmi les solutions possibles.

Le ministère estime à environ 10 000 le nombre de citoyens indiens vivant en Iran, chiffre qu’il a rappelé dans son message pour mesurer l’ampleur de l’appel au rapatriement.