Linda (Pékin Express) : son compagnon Salim ne peut pas avoir d’enfants

Salim et Linda, binôme apprécié de la saison 2013 de Pékin Express sur M6, ont relancé la discussion publique autour de l’infertilité après des confidences récentes sur la chaîne YouTube SamiraTV Officielle : Salim ne peut pas avoir d’enfants, une information qu’il avait annoncée à Linda dès le début de leur relation. Les anciens candidats, désormais mariés depuis 18 ans, ont détaillé leur parcours intime, marqué par des tentatives médicales et une fausse couche.

Le couple s’était fait connaître du grand public par sa complicité et sa détermination lors de l’émission d’aventure diffusée en 2013. À l’époque, leur relation et leur solidarité sur la route avaient séduit les téléspectateurs, installant un capital de sympathie durable qui explique l’intérêt médiatique pour leur vie privée plus d’une décennie après leur passage à la télévision.

Lors de son intervention sur SamiraTV, Linda a relaté la manière dont Salim lui a fait part, très tôt, de sa situation médicale : « Quand on s’est connus, il m’a très vite annoncé qu’il ne pouvait pas avoir d’enfants ». Salim, selon ses propos rapportés, ne s’est pas contenté d’un simple aveu émotionnel mais a expliqué la réalité médicale et laissé à Linda le choix libre et éclairé : « Je te laisse réfléchir, c’est toi qui vois, ta décision je la respecte. »

Entre transparence, tentatives médicales et vie de couple

Linda se souvient avoir rapidement tranché en faveur de leur relation : « Je lui ai répondu que je préfère être avec lui et que je ne veux d’enfants avec personne d’autre. Si ce n’est pas lui, ça ne m’intéresse pas ». Le couple a poursuivi son engagement et, selon Linda, mariés depuis 18 ans, elle affirme qu’elle referait le même choix aujourd’hui.

Avant leur participation à Pékin Express, Salim et Linda avaient entamé une fécondation in vitro (FIV) — débutée quatre mois avant l’émission — dans l’espoir d’avoir un enfant. Les tentatives ont été rendues publiques par les intéressés dans plusieurs entretiens ; Salim avait notamment déclaré : « Malheureusement, nous avons du mal à en avoir ». La tentative de FIV s’est soldée par une fausse couche de Linda, épisode douloureux mais évoqué publiquement avec pudeur.

Après ces épreuves, le couple avait évoqué l’option de l’adoption comme alternative pour fonder une famille. Dans leurs interventions médiatiques, ils ont régulièrement insisté sur la transparence de leur parcours, tant vis-à-vis du public que l’un envers l’autre.

