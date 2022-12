Lil Wayne attaqué en justice par sa cuisinière personnelle pour licenciement abusif

La cuisinière personnelle de Lil Wayne a intenté une action en justice contre le rappeur après avoir été limogée. Elle accuse le rappeur d’un licenciement abusif et réclame une grosse somme en guise de dédommagement.

Après ses déboires avec son ex manager, Lil Wayne se retrouve à nouveau au cœur d’un conflit avec une ex employée. La cuisinière personnelle du rappeur accuse ce dernier de l’avoir licencié de manière injuste. Dans les documents déposés au tribunal et obtenus par les médias locaux, Morghan Medlock a été engagée en 2020 pour s’occuper des repas quotidiens du rappeur et répondre à ses diverses demandes.

Medlock a révélé qu’elle s’était rendue à Vegas récemment avec le rappeur pour le week-end du Memorial Day. Elle était donc là-bas lorsqu’elle a été informée que son enfant de 10 ans a subi une blessure à la tête et s’est fait hospitalisé. « Une grave blessure à la tête et une commotion cérébrale nécessitant une hospitalisation d’urgence« . En dépit de sa panique, elle affirme avoir pris le soin de mettre de l’ordre dans tout son travail avant de prendre un vol. Elle a également informé l’assistant de Wayne de la situation et a supposé qu’ils comprendraient.

Mais contre toute attente, la jeune femme a reçu par la suite «un message d’adieu disgracieux» avant qu’on ne lui notifie officiellement son licenciement alors qu’elle était de retour pour reprendre service.

Elle allègue que son licenciement viole la loi californienne qui interdit de licencier quelqu’un parce qu’il a manqué le travail pour s’occuper de son enfant malade ou blessé. Face à cette épreuve qui lui a causé «une perte de gains, une angoisse mentale et une détresse émotionnelle» Medlock réclame maintenant au moins 500 000 $ de dommage et intérêt au rappeur devant la justice.