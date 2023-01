Ligue1: le PSG tombe à Rennes, Christophe Galtier s’emporte

Le PSG s’est incliné (0-1) contre Rennes ce dimanche soir, à l’occasion de la 19è journée de Ligue 1. Après la rencontre, l’entraîneur parisien Christophe Galtier a poussé un gros coup de gueule.

La 19è levée du championnat français se clôturait ce dimanche soir, avec un déplacement du PSG sur la pelouse de Rennes. Visiblement dans un mauvais jour, le club parisien n’a rien pu faire pour éviter la défaite (0-1), malgré son trio effrayant composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Le premier acte était très fermé, et les deux équipes peinaient à se procurer des occasions. C’est donc logiquement que la pause survenait sur un score nul vierge. Au retour des vestiaires, le PSG peinait toujours autant au Roazhon Park et Galtier lançait alors Mbappé, laissé sur le banc au coup d’envoi. Cela n’a rien changé, et c’est d’ailleurs Rennes qui trouvait l’ouverture de la marque. Traoré enflammait l’enceinte bretonne grâce à un tir croisé, bien trouvé par Truffert (1-0, 65e). Malgré plusieurs tentatives pour revenir dans le match, le PSG concédait sa 2e défaite en 3 rencontres et n’a plus que 3 points d’avance sur son dauphin, le RC Lens.

Le coup de gueule de Christophe Galtier

Après la rencontre, l’entraîneur du PSG était évidemment très furieux de cette défaite. Christophe Galtier a fustigé le visage affiché par les siens au micro de Prime Vidéo. « Je suis surtout déçu, déçu de notre prestation. On a déjà concédé beaucoup de situations et surtout, on n’a rien créé. On a eu très peu de situations favorables, si ce n’est peut-être un peu à la fin quand on a poussé de manière désordonnée. On s’est concentré à faire de la possession de balle », a d’abord lancé Galtier, relayé par Footmercato.

Avant d’ajouter: « On a eu trop de joueurs qui ont décroché entre les lignes sans avoir de joueurs assez haut pour fixer la ligne défensive rennaise. On savait qu’on pouvait être exposés aux contres et aux transitions. J’avais pris l’option de jouer avec 3 défenseurs centraux, il aurait fallu que le secteur offensif soit plus haut, plus au contact de la défense rennaise, même si le bloc rennais était très compact. Et que nos pistons, quand ils avaient fait la différence, puissent avoir du monde dans la surface. Il y a beaucoup trop de situations de jeu qui n’ont pas été des occasions, car il y avait une absence totale de présence dans la surface de réparation. »

Le PSG va devoir rapidement relever la tête, et Galtier en est conscient. Il a d’ailleurs évoqué les points sur lesquels ses joueurs allaient devoir travailler dans les prochains jours: « Il faudra trouver un juste équilibre, de la percussion. Quand on donnait, on ne proposait pas. Il n’y a jamais eu de jeu vertical. Il faut qu’on le retrouve. En ce moment, on a une absence de verticalité dans notre jeu, que ça vienne des côtés, par nos pistons, mais aussi à l’intérieur du jeu. Quand on a donné le ballon, on doit proposer, être beaucoup plus en mouvement. On a quand même fait beaucoup de pousse-ballon ce soir. »