Ligue Pro Bénin : huit membres nommés pour statuer sur les litiges avant la reprise

La Ligue de Football Professionnel du Bénin (LFPB) a nommé huit membres à sa Commission des sanctions et pénalités, à quatre jours de la reprise du championnat national. Appolinaire Dassi prend la présidence de l’instance.

La décision n°027/2026/LFPB/PCG/SE, signée le 21 septembre par le président du Conseil de gestion Joël Debally, désigne cinq membres titulaires. Bello Aboudou Razack en est le vice-président et Vignigbe Zountchémin Valère le rapporteur, aux côtés de Houinsou Essia Fidèle et Meffon Sèlidji Constance M. Trois suppléants complètent l’organe : Amadou Djibril, Chadare Enosch J. et Houngbedji Marlyse K.

L’instance est chargée de statuer en première instance sur les litiges, réclamations et manquements liés aux compétitions de la LFPB. Elle peut notamment examiner les réserves susceptibles d’affecter l’homologation des matches et prononcer les sanctions prévues par les règlements de la Ligue, le Code disciplinaire de la Fédération béninoise de football ainsi que les textes de la CAF et de la FIFA.

Les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission de recours de la Fédération béninoise de football. Le championnat d’élite doit reprendre samedi 26 septembre 2026.

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Appolinaire Dassi a demandé aux arbitres, commissaires de match, responsables de clubs et autres acteurs appelés à intervenir dans les dossiers disciplinaires de faire preuve de transparence et d’impartialité.