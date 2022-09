Ligue Europa: Manchester United se relance contre Tiraspol, Ronaldo buteur

En déplacement ce jeudi soir sur la pelouse du Sheriff Tiraspol, à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue Europa, Manchester United s’est imposé sur le score de 2-0. Cristiano Ronaldo a marqué sur penalty.

Après un mauvais début en Ligue Europa, avec une défaite à Old Trafford contre la Real Sociedad (1-0), Manchester United se déplaçait ce jeudi sur la pelouse du Sheriff Tiraspol, pour le compte de la deuxième journée de la compétition européenne. Les Red Devils se sont bien repris en s’imposant sur le score de 2-0.

Les protégés d’Erik ten Hag débutaient bien la rencontre et Jadon Sancho ouvrait le score à la 17è sur une passe décisive de Christian Eriksen. Les Mancuniens dominaient les débats et faisaient le break en fin de première mi-temps. Une réalisation de Cristiano Ronaldo, sur penalty, qui inscrivait son premier but de la nouvelle saison. En seconde période, malgré quelques occasions, le score n’évoluait pas et la partie prenait fin sur cette victoire (2-0) de Manchester United.

Au classement, les Red Devils sont troisièmes du groupe E, avec le même nombre de points que leur adversaire du soir. Une poule dominée par la Real Sociedad qui compte 6 points. Les Espagnols se sont imposé ce jeudi soir devant leur public contre l’Omonia Nicosie (2-1). Guevera (30è) et Alexander Sorloth (80è) ont inscrit les buts de la victoire pour les locaux.