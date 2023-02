Ligue Europa: l’entraîneur du Skakhtar dédie la qualification à l’Ukraine

Le Shakhtar s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa ce jeudi soir, en s’imposant aux tirs au but contre Rennes. A la fin de la rencontre, l’entraîneur Igor Jovicevic, a dédié cette victoire à l’Ukraine.

Le Shakhtar Donetsk s’est qualifié pour les 1/8e de finale de l’Europa League ce jeudi soir, après avoir réussi à éliminer le Stade Rennais au Roazhon Park (2-1, 1-2, 4-5 tab). Cette victoire a toutefois pris du temps à se dessiner pour les Ukrainiens qui ont subi à maintes reprises les assauts du club français. Mais ils ont su garder la tête froide et ont trouvé les ressources nécessaires pour réduire l’écart à la 119e minute, leur permettant ainsi de s’offrir une séance de tirs au but, qu’ils ont finalement remportée.

Interrogé après la rencontre Igor Jovicevic, l’entraîneur du Shakhtar Donetsk, a dédié cette victoire à l’Ukraine. Le pays de Volodymyr Zelensky est actuellement en guerre sur son sol avec la Russie.

«C’était très important. Ce match c’était pour toi, l’Ukraine, a d’abord lancé le croate, avant de poursuivre. Je ne trouve pas les mots en ce moment, on a été présents jusqu’au bout. On pourrait presque dire qu’on est morts sur la pelouse, qu’on y a laissé des membres. Cette victoire est une récompense pour notre travail. Respect à mes joueurs, je suis fier d’eux», a conclu le technicien arrivé au Shakhtar il y a seulement six mois.