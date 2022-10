Ligue Europa: le PSV Eindhoven fait chuter Arsenal

Ce jeudi soir, le PSV Eindhoven, dans son antre du Philips Stadion, a dompté Arsenal sur le score de 2-0 à l’occasion de la cinquième journée de la Ligue Europa.

Arsenal n’est plus invaincu en Ligue Europa cette saison. Après avoir remporté leur quatre premier match de groupes, les Gunners se déplaçaient ce jeudi sur la pelouse du PSV Eindhoven, pour le compte de la cinquième journée de la C3. Tombé sur une équipe gonflée à bloc devant son public, le club londonien a concédé sa première défaite en Europe (0-2).

Après une première mi-temps sans but, qui aura notamment vu la VAR refusée une réalisation des Néerlandais, Joey Veerman ouvrait le score pour le PSV à la 55è minute. Quelques minutes plus tard, l’ancien du FC Barcelone Luuk de Jong faisait le break pour les locaux. Score final: 2-0. Grâce à ce succès, le PSV Eindhoven conserve la deuxième place du groupe A et file au tour suivant. Arsenal reste leader. Dans la même poule, le FC Zurich a décroché sa première victoire de la compétition, à domicile, contre Bodo/Glimt (2-1).

Dans les autres rencontres de cette première moitié de soirée de Ligue Europa, Rennes et Fenerbahçe se sont livrés un duel complètement fou en Turquie, qui s’est soldé par un match nul (3-3). De son côté, la Lazio a assuré une précieuse victoire face Midtjylland (2-1) qui lui permet de prendre la tête du groupe F avec 8 points. Enfin, le Real Betis a composté son billet pour la phase finale grâce à son succès face à Ludogorets. Nabil Fekir a marqué l’unique but du match qui permet à son équipe de prendre la tête du groupe C.

Les résultats de 17h45 (GMT+1)

Fenerbahçe 3-3 Rennes (Valencia, Zajc, Emre Mor/ Gouiri x2, Terrier)

Larnaca 3-3 Kyev (Altman x2, Rafa Lopes / Vanat, Garmash x2)

Lazio 2 -1 Midtjylland (Milinkovic-Savic, Pedro / Isaksen)

-1 Midtjylland (Milinkovic-Savic, Pedro / Isaksen) Ludogorets 0- 1 Betis (Fekir)

(Fekir) Malmo 0- 2 Union Saint-Gilloise (Teuma, Lazare)

(Teuma, Lazare) PSV 2 -0 Arsenal (Veerman, De Jong)

-0 Arsenal (Veerman, De Jong) Union Berlin 1 -0 Braga (Knoche)

-0 Braga (Knoche) Zurich 2-1 Bodo/Glimt (Boranijasevic, Marchesano / Pellegrino)