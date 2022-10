Ligue Europa: avec un but de Cristiano Ronaldo, Manchester United corrige le Sheriff Tiraspol

A l’occasion de la cinquième journée de la Ligue Europa ce jeudi, Manchester United a balayé le Sheriff Tiraspol (3-0) à Old Trafford. Cristiano Ronaldo a inscrit le troisième but des Mancuniens.

Manchester United confirme sa montée en puissance. Après un début de saison compliqué, les Red Devils semblent avoir trouvé leur rythme de croisière. Après avoir arraché le nul contre Chelsea le week-end dernier, le club de Manchester recevait le Sheriff Tiraspol, à Old Trafford ce jeudi soir, pour le compte de la cinquième journée de la Ligue Europa. Sans trembler, les protégés d’Erik Ten Hag se sont imposés sur le score de 3-0.

MATCH à SUIVRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 WER - : - Hertha Berlin Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 13 LEN - : - TOU La Liga 2022-2023 Journée 12 Mallorca - : - Espanyol Premier League 2022-2023 Journée 14 LEI - : - MAC La Liga 2022-2023 Journée 12 ALM - : - Celta Vigo Serie A 2022-2023 Journée 12 Napoli - : - Sassuolo Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 VfB Stuttgart - : - FC Augsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 VfL Wolfsburg - : - VfL BOCHUM Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 RB Leipzig - : - Bayer Leverkusen Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 Bayern Munich - : - FSV Mainz 05 Premier League 2022-2023 Journée 14 NEW - : - AST Premier League 2022-2023 Journée 14 CRY - : - SOU Premier League 2022-2023 Journée 14 BRI - : - CHE Premier League 2022-2023 Journée 14 BRE - : - WOL Premier League 2022-2023 Journée 14 BOU - : - TOT La Liga 2022-2023 Journée 12 Cadiz - : - Atletico Madrid Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 13 PAR - : - TRO Serie A 2022-2023 Journée 12 LEC - : - Juventus La Liga 2022-2023 Journée 12 Sevilla - : - Rayo Vallecano Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 Eintracht Frankfurt - : - Borussia Dortmund < >

Dès le début de la rencontre, les visiteurs ont cadenassé leur défense, laissant très peu d’espace aux joueurs de Manchester United. Mais ces derniers vont trouver la faille en fin de première période. Sur une passe de Christian Eriksen, Diogo Dalot ouvrait le score (1-0, 44è). En seconde période, les Mancuniens multipliaient les offensives, et Marcus Rashford faisait le break après l’heure de jeu (2-0, 65è). Remuant tout au long de la rencontre, Cristiano Ronaldo fêtait son retour dans le groupe des Reds Devils par un but en fin de partie (81è). Score final (3-2).

Grâce à cette victoire, Manchester United reste au contrat de la Real Sociedad, toujours leader de la poule E après s’être imposée sans souci chez l’Omonia Nicosie (0-2). Les Anglais et les Espagnols vont s’affronter lors de la dernière journée de groupe, la semaine prochaine, pour la première place. Dans l’autre rencontre qu’il fallait suivre, L’AS Rome de Mourinho prenait également les trois points chez les Finlandais de l’HJK (victoire 2-1) et jouera son ticket pour les 16es de finale face au deuxième groupe C, Ludogorets, vaincus plus tôt dans la soirée par le Real Betis.