Ligue des nations: l’Espagne dompte le Portugal et file au Final Four

Dans le choc de ce mardi soir en Ligue des nations, l’Espagne s’est imposée sur la pelouse du Portugal (1-0), dans les derniers instants de la rencontre, pour se qualifier pour le dernier carré de la compétition.

La phase de poules de la Ligue des nations s’est achevée mercredi soir. Dans le groupe 2, l’Espagne a battu le Portugal (1-0), sur sa pelouse, pour rejoindre le Final Four du tournoi européen. Au coup d’envoi de la rencontre, c’étaient pourtant les portugais qui étaient en ballottage favorable. Les protégés de Fernando Santos n’avaient besoin que d’un point pour se qualifier.

Devant son public, la Seleção a parfaitement résisté aux assauts de la Roja jusqu’à la 88è minute, moment choisi par Alvaro Morata pour s’illustrer. Oublié aux 6 mètres, l’attaquant de l’Atletico Madrid a fusillé le portier portugais avec un tir qui terminait sous la transversale (88e, 1-0). Dans la foulée, Cristiano Ronaldo parvenait à frapper dans la surface adverse mais Unai Simon sauvait son équipe grâce à une parade au premier poteau (90e). Le match prenait fin sur ce court succès de l’Espagne qui rejoint, la Croatie, les Pays-Bas et l’Italie au Final Four.

Dans les autres Ligues, la Serbie est allée battre la Norvège (2-0) sur sa pelouse, pour monter en Ligue A. Vlahovic (42è) et Mitrovic (54è) ont inscrit les buts de la rencontre. De son côté, l’Écosse a profité de son match nul et vierge contre l’Ukraine pour quitter la Ligue B pour l’échelon supérieur. A noter, la relégation de la Suède en Ligue C, après un match nul (1-1) contre la Slovénie.

Tous les résultats de la soirée

Ligue A – Groupe 2

Portugal 0-1 Espagne : Morata (88e)

Suisse 2-1 République Tchèque : Freuler (29e), Embolo (30e) / Schick (45e)

Ligue B – Groupe 1

Ukraine 0-0 Ecosse :

Irlande 3-2 Arménie : Egan (18e), Obafemi (52e), Brady (s.p. 90e+1) / Dashyan (71e), Spertsyan (73e)

Ligue B – Groupe 2

Albanie 1-0 Islande : Lenjani (35e)

Ligue B – Groupe 4

Norvège 0-2 Serbie : Vlahovic (42e), Mitrovic (54e)

Suède 1-1 Slovénie : Forsberg (42e) / Sesko (28e)

Ligue C – Groupe 2

Grèce 3-1 Irlande du Nord : Pelkas (14e), Masouras (55e), Mantalos (80e) / Lavery (18e)

Kosovo 5-1 Chypre : Muslija (22e), Rrudhani (45e+1), Rashani (46e), Muriqi (52e, 84e) / Roberge (81e)