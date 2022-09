Ligue des nations: les enjeux des 2 dernières journées de groupes de la Ligue A

Lors de cette trêve internationale de septembre, les deux derniers matchs de groupes de la Ligue des nations vont se jouer. Qui peu encore aller en Final Four? Qui va descendre en Ligue inférieure? Découvrez les enjeux de ces ultimes journées de la Ligue A.

La phase de groupe de la Ligue des nations va connaître son épilogue lors de cette trêve internationale de septembre. Les premiers matchs de la cinquième journée ont lieu ce jeudi, avec à l’affiche un passionnant France – Autriche dans la Ligue A. Champion en titre, les Bleus sont déjà éliminés de la course au Final Four. Les hommes de Didier Deschamps sont derniers du groupe 1 à deux points de l’Autriche. En cas de défaite ce soir, les Français seront même officiellement relégués en Ligue B. Une victoire conserverait par contre leur espoirs de maintien dans l’élite.

Dans ce groupe 1, c’est le Danemark (1er, 9 points) et la Croatie (2e, 7 points) qui vont s’affronter pour une première participation au Final Four du tournoi. Les deux équipes s’affrontent ce soir à Zagreb. Dans le groupe 2, l’Espagne (1er, 8 points) et le Portugal (2e, 7 points) ont l’avantage et vont se rencontrer le 27 septembre. Une lutte sans merci s’annonce entre ces deux équipes pour une place dans le Final Four de la compétition. Une victoire de la Roja ajoutée à une défaite de la bande à Cristiano Ronaldo lors de la prochaine journée pourrait néanmoins permettre aux Espagnols de se qualifier. Les autres membres de ce groupe, la République Tchèque (3e, 4 points) et la Suisse (4e, 3 points) vont se battre pour le maintien.

Lutte à trois dans le groupe 3, l’Angleterre en danger

Le groupe 3 offre une lutte à trois entre la Hongrie (1er, 7 points), l’Allemagne (2e, 6 points) et l’Italie (3e, 5 points). Ces trois équipes tiennent encore leur destin en main et peuvent se qualifier pour le Final Four en remportant leurs deux derniers matchs. Une bataille très intéressante pour le Final Four, s’annonce dans ce groupe. Actuellement dernier de cette poule, la situation est grave pour l’Angleterre. Les Anglais qui défieront l’Italie le 23 septembre et l’Allemagne le 26 septembre vont devoir faire le plein de points pour se maintenir.

Pour ce qui est du groupe 4, les Pays-Bas (1er, 10 points) et la Belgique (2e, 7 points) se disputent une place en demi-finale. Victorieux 4-1 du match aller, les Oranjes ont un joli matelas en vue de la confrontation entre les deux équipes le 25 septembre. Ce soir, les Néerlandais défieront la Pologne pendant que la Belgique jouera face au Pays de Galles avec l’obligation de gagner pour garder un vrai espoir de qualification. Polonais et gallois se livreront la bataille pour le maintien.

Le programme de ce jeudi (GMT+2)