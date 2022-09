Ligue des nations: les compos officielles du choc Portugal-Espagne

Le Portugal reçoit l’Espagne à Braga ce mardi soir à 19h45 (GMT+1), pour la finale du groupe 2 de la Ligue A en Ligue des Nations. Le vainqueur de ce choc décrochera son ticket pour le Final Four de la compétition européenne. Découvrez les compos officielles de la rencontre.

La phase de poule de la Ligue des nations s’achève ce mardi, avec les rencontres du groupe 2 de la Ligue A. Un seul ticket est encore en jeu pour le Final Four, et il sera disputé par le Portugal et l’Espagne. Alors que la Roja avait son destin en main, les hommes de Luis Enrique ont perdu à domicile contre la Suisse (1-2) lors de la cinquième journée et sont condamnés à battre le Portugal s’ils veulent poursuivre le tournoi européen. De leur côté, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, premier du groupe avant le coup d’envoi, n’auront besoin que d’un nul pour se hisser en demi-finale.

Pour ce choc, les Lusitaniens misent sur un 4-3-3 avec Diogo Costa dans les cages derrière Joao Cancelo, Ruben Dias, Danilo Pereira et Nuno Mendes. Seul en pointe, Cristiano Ronaldo est accompagné de Bernardo Silva et Diogo Jota. En face, l’Espagne s’articule dans un 4-3-3 avec Unai Simon comme dernier rempart. Devant lui, Dani Carvajal, Hugo Guillamon, Pau Torres et José Gaya forment la défense. Morata est titulaire en attaque.

Les compos officielles

Portugal : Costa – Cancelo, Danilo, Dias, Mendes – Neves, Carvalho, Fernandes – Bernardo, Ronaldo, Jota

Espagne : Simon – Carvajal, Guillamon, Torres, Gaya – Soler, Rodri, Koke – Sarabia, Morata, Torres