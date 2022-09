Ligue des nations: les 4 qualifiés pour le Final Four

La phase de groupes de la Ligue des nations a pris fin ce mardi soir, avec les dernières rencontres de la sixième journée. On connaît désormais les quatre nations qui vont disputer le Final Four, avec notamment l’Espagne.

Après plusieurs mois de compétitions, la phase de groupes de la Ligue des nations a livré son verdict. Quatre équipes, toutes issues de la Ligue A, se sont montrées meilleures que toutes les autres pour valider leur participation au Final Four. Dans la poule 1, c’est la Croatie qui a tiré son épingle du jeu (13 pts), devant le Danemark (12 pts) et une très faible équipe de France qui termine cette phase à la troisième place avec seulement 5 pts.

Dans la poule 2, l’Espagne est allé arracher sa qualification sur la pelouse du Portugal ce mardi soir. Derrière les Lisboètes au coup d’envoi du choc, comptant pour la sixième journée, la Roja s’est imposée (1-0) pour filer dans le dernier carré. Dans le groupe 3, l’Italie et la Hongrie se sont longtemps disputé la place, mais c’est finalement la Squadra Azzura qui s’est qualifié grâce à son succès (2-0) contre les Hongrois lors du dernier match de ce groupe.

Enfin, il y a eu beaucoup moins de suspens dans le groupe 4, qui a été dominé de la tête et des épaules par les Pays Bas. Les Hollandais ont terminé cette phase avec 16 points sur 18 possibles et font figure de grands favoris pour succéder à la France, toujours tenante du titre. A noter que les demi-finales se joueront les 14 et 15 juin 2023, tandis que la finale et le match pour la troisième place suivront le 18 juin.