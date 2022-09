Ligue des nations: le groupe de l’Allemagne face à l’Angleterre avec Thomas Muller

Le sélectionneur national de l’équipe d’Allemagne, Hans Dieter Flick, a dévoilé ce jeudi sa liste des joueurs retenus pour les matchs contre la Hongrie et l’Angleterre en Ligue des nations. Et le technicien local a fait appel à 24 joueurs dont Thomas Muller.

A l’instar d’autres nations européennes, l’Allemagne va également disputer en fin septembre prochain la Ligue des nations. La Mannschaft affrontera la Hongrie à Leipzig (23 septembre, 20h45) et l’Angleterre à Wembley (26 septembre, 20h45). Deuxième du groupe 3 de la Ligue A, à une longueur derrière l’équipe hongroise, les Allemands doivent prendre les six points pour éviter les calculs de dernières minutes et prendre la première place en tête du classement.

Pour cette double confrontation, le sélectionneur national a dévoilé ce jeudi sa liste des joueurs retenus. Et Hans Dieter Flick a convoqué 24 cadres avec l’attaquant du Bayern Munich, Thomas Muller. Les autres cadres comme Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Leroy Sané, Marco Reus ou encore Marc-André ter Stegen sont également présents. En revanche, le joueur du PSG, Julian Draxler, prêté cette saison à Benfica, est absent.

La liste de l’Allemagne :

Gardiens : Manuel Neuer (FC Bayern), Marc-André ter Stegen (FC Barcelone), Kevin Trapp (Eintracht Francfort)

Défenseurs : Armel Bella-Kotchap (Southampton), Matthias Ginter (Fribourg), Robin Gosens (Inter), Thilo Kehrer (West Ham), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niklas Sule (Borussia Dortmund)

Milieu/attaque : Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller, Leon Goretzka (FC Bayern), Julian Brandt, Marco Reus (Borussia Dortmund), İlkay Gündoğan (Manchester City), Timo Werner (RB Leipzig), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Gladbach), Lukas Nmecha (Wolfsburg)