Ligue des Nations: la liste de la France, avec le retour de Giroud

Le sélectionneur, Didier Deschamps, a dévoilé ce jeudi la liste de la France pour les prochains matchs de la Ligue des Nations. Blessé, Karim Benzema est absent. De son côté, Olivier Giroud effectue son retour.

A l’occasion de la trêve internationale de septembre, les pays européens vont disputer les deux derniers matchs de poules de la Ligue des Nations. Déjà battue dans la course pour les demi-finales, la France doit défendre sa place dans la Ligue A dans ces deux dernières confrontations. Ainsi, les Bleus affrontent l’Autriche au Stade de France, le 22 septembre et le Danemark, trois jours plus tard, au Parken Stadium. Pour ces deux derniers rendez-vous, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps , a communiqué ce jeudi la liste des joueurs retenus.

Privé de plusieurs cadres, notamment Karim Benzema, Paul Pogba, Ngolo Kanté ou encore Théo Hernandez, le technicien français a dû faire appel à plusieurs revenants. Ousmane Dembélé, auteur d’un début de saison étincelant avec le Barça (4 passes décisives et un but inscrit en cinq rencontres), revient en sélection après avoir manqué les derniers rassemblement. C’est également le cas de l’attaquant du Milan AC, Oliver Giroud.

Le jeune madrilène Eduardo Camavinga effectue également son retour en équipe de France. Son coéquipier chez les madrilènes, Aurélien Tchouaméni conserve la confiance de Didier Deschamps. A noter la présence des nouveaux venus Benoît Badiashile, Youssouf Fofana et Randal Kolo Muani appelés pour la première fois.

Le groupe de la France

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan), Alphonse Areola (West Ham)

Défenseurs : Jules Koundé (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Théo Hernandez (AC Milan), Raphaël Varane (Manchester United), Jonathan Clauss (OM), William Saliba (Arsenal), Ferland Mendy (Real Madrid), Benoît Badiashile (AS Monaco), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Milieux : Boubacar Kamara (Aston Villa), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Adrien Rabiot (Juventus), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Mattéo Guendouzi (OM)

Attaquants : Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Kylian Mbappé (Paris SG), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Olivier Giroud (AC Milan), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort)