Ligue des champions: Viktoria Plzen et Mohamed Tidjani massacrés à Barcelone

Avec son défenseur béninois, Mohamed Tidjani, laissé sur le banc, Viktoria Plzen a été maltraité par le Barça (1-5), ce mercredi soir, en première journée du groupe C de la Ligue des champions.

Le niveau aura été trop élevé pour Viktoria Plzen. En déplacement ce mercredi soir sur la pelouse du Barça, dans le cadre de la première journée du groupe C de la Ligue des champions, le club tchèque s’est lourdement incliné. L’équipe de l’international béninois Mohamed Tidjani a en effet été battue sur le score de 5-1.

Malmenés dans une rencontre dominée de la tête et des épaules par les Blaugranas, les poulains de Michal Bílek ont subi impuissants le festival offensif des locaux. Un show lancé par l’ivoirien Franck Kessié qui a ouvert le score pour son équipe à la 13è minute. L’Eléphant sera suivi par la superstar polonaise, Robert Lewandowski, qui porta le score à 2-0 après la demi-heure de jeu (34è). La réduction du score par Jan Sýkora a laissé croire à une révolte de l’équipe visiteuse.

Mais c’était sans compter sur Robert Lewandowski qui étouffa rapidement les velléités de l’équipe adverse avec deux autres buts, en fin de première période (45è+3) et à l’heure de jeu (67è). Et comme pour rendre l’addition encore plus salée, Ferran Torres va aussi aller de sa réalisation (71è).

Viktoria Plzen s’incline donc et prend du coup la dernière place du groupe C derrière l’Inter Milan battu à domicile par le Bayern Munich (0-2) dans l’autre rencontre de la soirée. Pour le compte de la deuxième journée, les tchèques recevront les Nerazzurri tandis que le Barça se déplacera sur la pelouse du Bayern.