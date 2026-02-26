Ligue des champions: Victor Osimhen s’offre un record

Malgré la défaite face à la Juventus FC, l’attaquant nigérian Victor Osimhen est devenu le meilleur buteur étranger de l’histoire du club stambouliote en compétitions européennes.

Victor Osimhen a marqué un peu plus l’histoire de Galatasaray, mercredi soir, malgré la défaite concédée sur la pelouse de la Juventus FC (3-2). En ouvrant le score à l’Allianz Stadium, l’attaquant nigérian a inscrit son 13e but en compétitions européennes sous le maillot stambouliote. Une réalisation qui lui permet de devenir le joueur étranger le plus prolifique de l’histoire du club sur la scène continentale.

À 27 ans, Osimhen efface ainsi des tablettes Milan Baroš, auteur de 12 buts européens avec les Lions. Cette saison en Ligue des champions de l’UEFA, l’ancien Napolitain affiche des statistiques solides : sept réalisations et deux passes décisives. Des chiffres qui le placent au quatrième rang des meilleurs buteurs de l’épreuve, à égalité avec Erling Haaland, l’artificier de Manchester City.

