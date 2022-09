Ligue des champions: Victor Osimhen incertain pour le choc Naples-Liverpool

Arme fatale des Partenopei, Victor Osimhen est incertain pour la réception des Reds mercredi soir, alors que Naples et Liverpool s’affrontent en première journée du groupe A de la Ligue des champions.

Naples lance ce mercredi sa campagne en Ligue des champions. Les Partenopei affrontent en effet Liverpool demain soir à l’occasion de la première journée du groupe A. Un premier grand adversaire pour les Napolitains qui vont défier le finaliste malheureux de la dernière édition. Et comme pour ne rien arranger, le club italien pourrait se passer des services de son buteur nigérian, Victor Osimhen.

L’avant-centre des Super Eagles s’est blessé le weekend dernier lors de la victoire face à la Lazio et hier, il n’a pas pris part à la séance d’entraînement collectif. « Osimhen s’est entraîné séparément de l’équipe en raison d’un problème musculaire subi dans les dernières minutes de Lazio-Napoli« , a déclaré Napoli dans un communiqué officiel du club.

Osimhen qui a déjà marqué deux buts lors des cinq premiers matchs de championnat cette saison est donc incertain pour le choc de mercredi en Ligue des champions. Une grosse inquiétude pour Luciano Spalletti qui pourrait toutefois se rassurer avec l’état actuel de son adversaire.

Les Reds n’ont en effet enregistré que deux victoires en six sorties en Premier League. Et l’équipe de Jurgen Klopp est également décimé avec plusieurs joueurs à l’infirmerie, surtout des milieux de terrain: Thiago Alcantara , Alex Oxlade-Chamberlain , Naby Keita, Jordan Henderson et Fabio Carvalho.