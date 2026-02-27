Benin Web TV
Ligue des champions: Victor Osimhen détrône Didier Drogba

Buteur face à la Juventus, Victor Osimhen a porté son total à 16 réalisations en Ligue des champions, dépassant ainsi son idole Didier Drogba au classement des meilleurs buteurs africains de la compétition.

Romaric Déguénon
Football
L’attaquant de Galatasaray, Victor Osimhen, a désormais inscrit plus de buts en Ligue des champions de l’UEFA que son idole d’enfance, Didier Drogba. Mercredi soir, l’international nigérian a contribué à la qualification de Galatasaray pour les huitièmes de finale aux dépens de la Juventus. Le puissant avant-centre a ouvert le score pour le club stambouliote lors de la défaite 3-2 au Juventus Stadium.

Malgré ce revers, les champions de la Super Lig turque ont validé leur billet grâce à un succès 7-5 sur l’ensemble des deux rencontres. Avec cette réalisation, Osimhen porte son total à 16 buts en Ligue des champions, soit une unité de plus que Didier Drogba (15). Il occupe ainsi la deuxième place au classement des meilleurs buteurs africains de l’histoire de la compétition. L’international guinéen Serhou Guirassy, aujourd’hui au Borussia Dortmund, demeure le joueur africain le plus prolifique en C1 avec 18 réalisations.

