Ligue des champions: un tirage sous haute tension pour les huitièmes de finale

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la UEFA Champions League, organisé ce vendredi à 11h (GMT), promet des affiches explosives entre cadors européens et rescapés des barrages, avec en ligne de mire les rencontres prévues les 10-11 et 17-18 mars.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la UEFA Champions League, organisé ce vendredi à 11h (GMT), promet des affiches explosives entre cadors européens et rescapés des barrages, avec en ligne de mire les rencontres prévues les 10-11 et 17-18 mars.

Le suspense s’intensifie en UEFA Champions League. Le tirage au sort des huitièmes de finale de l’édition en cours se tient ce vendredi matin, avec un plateau désormais complet après la validation des derniers billets en milieu de semaine. Huit formations, premières de leur groupe, aborderont ce tirage avec le statut de têtes de série : Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelone, Chelsea, Sporting CP et Manchester City.

En face, les huit rescapés des barrages tenteront de bousculer la hiérarchie : Real Madrid, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Atlético Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Galatasaray et Bodø/Glimt. Le principe est clair : chaque tête de série sera opposée à un vainqueur des barrages, l’ordre des confrontations étant déterminé par le tirage. Les clubs ayant terminé en tête de leur groupe bénéficieront du match retour à domicile.

Publicité

Le tirage doit débuter aux alentours de 11 heures (GMT). Les rencontres aller sont programmées les 10 et 11 mars, tandis que les matches retour se disputeront les 17 et 18 mars. Une nouvelle étape vers la finale, où les ambitions européennes commenceront véritablement à se dévoiler.