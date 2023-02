Ligue des Champions: tout le monde s’incline devant Vinicius Jr

Au lendemain de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Liverpool (5-2), la presse européenne a salué unanimement la prestation de Vinicius Jr, qui a lancé le révolte des siens dans cette rencontre.

Le Real Madrid a pris une très belle option pour les quarts, après sa victoire contre Liverpool (5-2) ce mardi soir en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Si les Merengue ont très mal débuté la rencontre, concédant deux buts avant le quart d’heure de jeu, ils ont pu compter sur un Vinicius Jr déchaîné, qui a lancé la révolte des liens avec un doublé express. Il a également délivré une passe décisive de Karim Benzema pour le cinquième but de son équipe. C’est donc logiquement que le prodige brésilien est célébré par toute la presse européenne au lendemain de ce choc.

«Vinicius Jr bouleverse Anfield alors qu’il fait la célébration emblématique de Cristiano Ronaldo après le but du Real Madrid contre Liverpool», a notamment lancé The Sun. En Espagne, AS met Vini en Une de son édition du jour. La publication espagnole, qui rappelle qu’il a lancé la remontada, a ajouté : «Anfield s’est incliné devant Vinicius, le meilleur d’une soirée historique : il a marqué deux buts, provoqué le troisième coup franc de Militão et assisté Karim Benzema (…) Impressionnant lors de sa meilleure soirée européenne, bien que la plus importante ait été précisément contre Liverpool à Paris, où il a inscrit le but qui a permis de remporter la 14e Coupe d’Europe.»

De son côté, l’autre grand média de la capitale espagnol Marca à également fait les louanges de l’ailier du Real Madrid. « Vinicius, le fléau de Liverpool« , a titré le journal ibérique avant de préciser : «Vinicius est un cauchemar pour Liverpool. Cinquième but du Brésilien face à l’équipe d’Anfield et il en compte six dans cette Ligue des Champions (…) Tout simplement imparable. Un doublé pour sauver Madrid. Sa performance à Anfield change son niveau et le place sur la même marche que Mbappé. Brutal par sa capacité à déséquilibrer et à générer du danger. La victoire porte sa signature. Il a signé le 2-1 avec un superbe but pour sortir Madrid d’une situation critique. Le 2-2, il l’a obtenu en chassant un ballon pour forcer l’erreur d’Alisson. Il a donné la passe décisive à Benzema à 2-5.»

Vini dans une autre dimension

Même les médias catalans ont salué sa prestation à l’image de Mundo Deportivo qui a titré : « Vinicius hante Anfield et rend hommage à Amancio« . Puis, MD a ajouté : «le Brésilien, avec une exhibition, sort Madrid du puits à son pire moment et exécute Liverpool. Son meilleur match sous le maillot blanc. Le Brésilien se sent chez lui en Ligue des champions et a fait taire Anfield avec un match mémorable…”. Vini a également été encensé par son entraîneur Carlo Ancelotti: « C’est le joueur le plus décisif du football mondial. Il n’y a pas de joueur avec cette continuité. J’espère qu’il pourra continuer comme ça. » Même Jürgen Klopp s’est incliné face à l’attaquant auriverde. «Oui, Vincius l’est (l’un des meilleurs du monde). Rodrygo aussi et Benzema est pas mal du tout (rires).»

Il n’a plus aucun doute, Vinicius Jr est l’une des plus grandes attractions du football actuellement, au même titre que Kylian Mbappé et Erling Haaland. Il en est à 18 buts et 9 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues cette saison.. Sur les 10 dernières rencontres du Real Madrid, le Brésilien a marqué 8 buts et donné 4 passes décisives. Il est impliqué sur un but de son équipe toutes les 77 minutes, explique AS. Il doit désormais être beaucoup plus régulier pour atteindre les sommets.