Ligue des champions: quel adversaire pour le PSG en huitième de finale?

Qualifié de justesse pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG connaitra son adversaire lundi prochain lors du tirage au sort à Nyon en Suisse. Quelle équipe pourrait arranger les Parisiens?

Alors qu’il avait encore un pied en Europa League à la pause, le PSG a finalement arraché son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, à l’issue du match contre le Borussia Dortmund (1-1), mercredi soir. Une qualification acquise notamment grâce à la mauvaise opération de Newcastle, battu à domicile par l’AC Milan (1-2).

Mais c’est maintenant que le plus dur commence pour les Parisiens. Arrivés deuxièmes du groupe F, derrière le leader BVB, les champions de France pourraient tomber sur un cador européen lors des phases à élimination directe. En effet, au prochain tour, le PSG affrontera l’une des équipes suivantes : le Bayern Munich, Arsenal, le Real Madrid, la Real Sociedad, l’Atletico Madrid, Manchester City ou encore le FC Barcelone.

Si la Real Sociedad, invitée surprise de ce cercle des privilégiés, est d’un cran en dessous, tous les autres clubs représentent un potentiel danger pour les Rouge & Bleu qui peinent à convaincre en C1 cette saison. A noter que le tirage au sort pour les huitièmes de finale aura lieu le lundi 18 décembre 2023 à Nyon en Suisse.

Les matchs allers se joueront les 13 et 14 ainsi que les 20 et 21 février 2024, alors que les matchs retours se disputeront les 5 et 6 ainsi que les 12 et 13 mars 2024. Selon les règles de l’UEFA, aucun club ne peut hériter d’une équipe de son groupe, ni de son pays.