Ligue des champions: Naples-Barça, Leipzig-Real Madrid, les affiches des huitièmes de finale

-Publicité-

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a été effectué ce lundi à Nyon en Suisse. De belles affiches sont à l’honneur.

On connait désormais les affiches des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le tirage au sort a été effectué ce lundi par l’UEFA à Nyon en Suisse. Et visiblement, les cadors ont été épargnés. Tenant du titre, Manchester City a hérité du FC Copenhague. Le Real Madrid de son côté affrontera les Allemands de RB Leipzig.

Du même Pays:

Qualifié de justesse pour ce second tour du tournoi, le PSG n’est pas non plus tombé sur un gros morceau. Les Parisiens vont jouer leur qualification pour les quarts de finale face à la Real Sociedad, invité surpris de ce stade de la compétition. Dans les autres affiches, le Barça se frottera à Naples, tandis que l’Atletico Madrid et l’Inter se mesureront dans un duel indécis.

Le FC Arsenal, leader de Premier League, défiera Porto, puis le PSV, auteur d’un incroyable 16/16 en championnat, affrontera le Borussia Dortmund. Enfin, le Bayern Munich s’est vu attribuer la Lazio Rome. Les matchs aller se dérouleront les 13 et 14, puis les 20 et 21 février. Les matchs retour sont eux programmés les 5 et 6 puis 12 et 13 mars.

Le tirage complet des 8es de finale :

FC Porto – Arsenal

- Publicité-

Naples – FC Barcelone

PARIS SG – Real Sociedad

Inter Milan – Atletico Madrid

- Advertisement -

PSV Eindhoven – Borussia Dortmund

Lazio Rome – Bayern Munich

FC Copenhague – Manchester City

RB Leipzig – Real Madrid

💫 L'ensemble des huitièmes de finale de cette édition 2023-2024 de la Ligue des Champions.



🤔 La meilleure et la pire affiche selon vous ?#TirageLDC #UCLdraw pic.twitter.com/cstkuRBq4d — RMC Sport (@RMCsport) December 18, 2023