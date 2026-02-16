Ligue des Champions – Monaco vs PSG : Nuno Mendes, Kehrer, Golovin et Camara menacés de suspension

Le Paris Saint-Germain se déplace ce mardi au Stade Louis-II pour la première manche des barrages de la Ligue des champions face à l’AS Monaco. À la veille de ce rendez‑vous, l’UEFA a publié la liste des joueurs qui, en cas de nouvel avertissement, seraient exclus du match retour.

Dans l’effectif parisien, c’est le latéral Nuno Mendes qui figure sur cette liste. Le Portugais a pris part à huit rencontres de la compétition cette saison et a déjà reçu deux cartons jaunes : un troisième avertissement le priverait automatiquement de la seconde manche.

Côté monégasque, trois joueurs sont dans la même situation. Thilo Kehrer, qui a joué huit matchs en C1, Lamine Camara (quatre apparitions) et Aleksandr Golovin (six) ont tous été sanctionnés à deux reprises et risquent donc une suspension s’ils écopent d’un nouvel avertissement.

Conséquences sportives

Dans une confrontation aller‑retour aussi serrée, la gestion des cartons pourrait peser lourd dans l’équation. Les entraîneurs devront arbitrer entre l’impératif de gagner le match et la nécessité de préserver la disponibilité de cadres pour le retour, tandis que les joueurs concernés seront sans doute plus prudents dans leurs interventions.

Au-delà des choix tactiques, l’attitude de l’arbitre et la physionomie de la rencontre pourraient également influer sur le sort de ces protagonistes : un carton donné au mauvais moment pourrait changer la donne pour l’un ou l’autre club.