Ligue des champions: Mohamed Salah pour détrôner Didier Drogba et Sergio Aguero

L’attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, visera à dépasser un record détenu par Didier Drogba et Sergio Aguero, alors que les Reds affrontent les Rangers ce mardi soir en Ligue des champions.

La Ligue des champions est à l’honneur ce mardi avec une rencontre décisive entre Liverpool et les Glasgow Rangers. Un match prévu à Anfield (20h GMT+1) comptant pour la troisième journée du groupe A. Auteurs d’une victoire et d’une défaite en deux sorties, les Reds doivent empocher les trois points de cette partie pour ne pas trop se faire distancer par leurs concurrents dans la course à la qualification en huitième de finale.

L’occasion également pour Mohamed Salah de véritablement lancer sa machine dans ce tournoi. L’attaquant égyptien reste sur quatre buts et quatre passes décisives en 10 apparitions toutes compétitions confondues avec le club de la Mersey. Le Pharaon a eu du mal à avoir un impact constant sur une équipe défaillante de Liverpool en cette première moitié de l’exercice en cours, alors que les Reds occupent la neuvième place du classement de la Premier League.

L’inefficacité offensive de l’ancien joueur de Chelsea et de la Roma dans l’élite anglaise s’est étendue à quatre matchs lors du nul 3-3 du week-end avec Brighton & Hove Albion, bien qu’il ait fourni une passe décisive à Roberto Firmino. Cependant, Salah a une motivation supplémentaire pour propulser Liverpool vers un résultat positif aujourd’hui, car il pourrait devenir le joueur le plus performant d’un club anglais en Ligue des champions.

Le vice-champion d’Afrique en titre compte actuellement 34 buts en Ligue des champions avec Liverpool, soit deux de moins que l’ivoirien Didier Drogba et l’Argentin Sergio Aguero qui en sont à 36 avec, respectivement Chelsea et Manchester City. Un hat-trick de Mo Salah ce soir contre les Rangers le verrait donc devenir le détenteur du record absolu dans cette catégorie.

De plus, Salah est sur le point de se classer parmi les trois meilleurs joueurs de tous les temps de Liverpool dans la compétition, après avoir égalé les 58 de John Arne Riise lors de la victoire 2-1 contre l’Ajax. L’attaquant a encore du chemin à faire pour figurer en tête de liste, car Jamie Carragher et Steven Gerrard sont tous deux devant lui avec respectivement 80 et 73 sorties en Ligue des champions.