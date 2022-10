Ligue des champions: Mohamed Salah explose un record de Didier Drogba

Après avoir détrôné Didier Drogba dans le classement des meilleurs buteurs africains en Ligue des champions, Mohamed Salah vient de s’offrir un autre record de la légende ivoirienne, cette fois-ci dans l’histoire des Coupes d’Europe.

Malgré un début poussif, Liverpool est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Reds ont décroché le passeport pour les phases à élimination directe après leur carton de mercredi soir face à l’Ajax (3-0). Et les hommes de Jurgen Klopp sont également en course pour la première place du groupe A qui se disputera face à Naples lors de la sixième et dernière journée des phases de poule.

Un exploit des Merseysiders rendu possible grâce notamment à Mohamed Salah. Auteur d’un triplé face aux Rangers (7-1) il y a deux semaines, le Pharaon a encore trouvé le chemin des filets hier soir face aux Néerlandais. De quoi porter son compteur but à 6 en cinq sorties avec les siens.

Un bilan élogieux pour l’attaquant égyptien qui a battu un record légendaire de son ainé Didier Drogba. En effet, avec sa réalisation face à l’Ajax, Mo Salah est désormais à 51 buts en carrière en Coupe d’Europe. Ce qui fait de lui le meilleur buteur africain des compétitions européennes, devant l’ancien buteur de l’OM (50e), désormais devancé par l’Egyptien sur ce terrain-là.

Le capitaine de la sélection égyptienne s’était déjà emparé du fauteuil du meilleur joueur africain de la C1, alors détenu par l’ancienne gloire ivoirienne. Le joueur de Liverpool est en effet à 46 réalisations contre 44 pour l’ex-buteur de Chelsea.

🇪🇬 Mohamed Salah (51 réalisations) devient le meilleur buteur africain de l'histoire en Coupe d'Europe devant 🇨🇮 Didier Drogba (50). #UCL pic.twitter.com/lhBGz24HE2 — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) October 26, 2022