Ligue des champions: Mohamed Salah détrône Didier Drogba

Auteur d’un triplé ce mercredi soir lors de la large victoire de Liverpool face au Glasgow Rangers (7-1), Mohamed Salah est devenu le meilleur buteur africain de l’histoire de la Ligue des champions devant Didier Drogba.

Réveil spectaculaire pour Mohamed Salah en Ligue des champions. Moins performant ces dernières semaines et laissé sur le banc au coup d’envoi du match de la quatrième journée du journée du groupe A face au Glasgow Rangers, l’attaquant des Reds a réalisé une entrée tonitruante. Le Pharaon égyptien s’est offert un triplé pour une victoire 7-1 des Merseysiders. Lancé dans le jeu à la 68è minute, le vice-champion d’Afrique s’est illustré de fort belle manière avec trois buts inscrits en l’espace de 6 minutes (76e, 80e, 81e).

Une démonstration de force de l’ancien joueur de la Roma qui lance véritablement sa saison, après plusieurs semaines où il a eu du mal à avoir un impact constant sur une équipe défaillante de Liverpool en cette première moitié de l’exercice en cours, alors que les Reds occupent la dixième place du classement de la Premier League.

De quoi lui permettre de s’offrir quelques records. En effet, le capitaine de la sélection égyptienne devient le joueur qui a signé le triplé le plus rapide dans l’histoire de la Ligue des champions (en termes de durée entre le premier et le dernier but). Et ce n’est pas tout puisqu’avec ses réalisations, le natif de Nagrig porte son total à 45 buts dans cette compétition. Ce qui lui permet de détrôner l’Ivoirien Didier Drogba (44 buts) en tant que meilleur buteur africain de l’histoire de la LdC.

🇪🇬 Salah has scored the fastest hat-trick in Champions League history ⚽️⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/9oJqTcZfqk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 12, 2022