Ligue des champions: Messi remporte le trophée du « But de la semaine » 

Le premier but signé Lionel Messi lors de la victoire du PSG face au Maccabi Haifa (7-2) en Ligue des champion a été élu « But de la semaine ».

De retour sur la scène européenne après un exercice 2021-2022 très mitigé, Lionel Messi ravit déjà les amoureux du cuir rond. Mardi dernier en Ligue des champions, la star argentine a régalé le Parc des Princes lors de la large victoire du PSG face au Maccabi Haifa (7-2) en cinquième journée . Auteur d’un doublé et deux passes décisives, le septuple Ballon d’Or a fait l’étalage de son talent face aux Israéliens qui n’en avaient certainement pas tant besoin pour capituler.

Une démonstration de force du joueur de 35 ans qui finit cette 5è journée avec une récompense. En effet, le premier but de la Pulga dans cette partie, l’ouverture du score d’un subtil extérieur du pied, a été désigné « But de la semaine » de cette journée de Ligue des Champions.

La saison du titre?

Cette saison, Lionel Messi a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives en quatre sorties avec le PSG. Avec sa forme qu’il semble totalement avoir retrouvé, la star parisienne est bien parti pour offrir au Rouge et Bleu la Coupe aux grandes oreilles qu’ils convoitent depuis des lustres. Déjà qualifié pour les huitièmes de finale, l’actuel leader de Ligue 1, va tenter la semaine prochaine de prendre la tête de la poule H face à la Juventus.

Pour rappel, 12 sur les 16 équipes attendues sont déjà qualifiées pour les phases à l’élimination directe. Il s’agit de Naples, Bruges, le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester City, Chelsea, le Paris Saint-Germain, Benfica, le Borussia Dortmund, l’Inter Milan, le FC Porto et Liverpool.

Au classement des buteurs, le fauteuil de leader est codétenu par Kylian Mbappé et Mohamed Salah. L’attaquant du PSG a réalisé un doublé contre l’équipe israélienne mardi soir. Le Pharaon égyptien a marqué l’un des trois buts de Liverpool face à l’Ajax ce mercredi soir.

Les deux co-leaders devancent Robert Lewandowski (FC Barcelone) et Erling Håland (Manchester City), auteurs de 5 buts. Derrière, on retrouve Lionel Messi (PSG), Leroy Sané (Bayern), Jude Bellingham (Dortmund), Mehdi Taremi (Porto), Giacomo Raspadori (Naples) et Giovanni Simeone (Naples) avec 4 réalisations.