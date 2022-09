Ligue des champions: Messi à la poursuite de Ronaldo, top 10 des meilleurs buteurs de la C1

Loin derrière Cristiano Ronaldo dans le classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champons, Lionel Messi pourrait réduire son écart avec son éternel rival alors que l’attaquant du PSG entre en lice ce mardi avec un choc contre la Juventus.

La Ligue des champions est de retour. La saison 2022-2023 de la plus prestigieuse des compétitions européennes s’ouvre ce mardi avec notamment un choc au sommet entre le PSG et la Juventus. Une belle opposition entre les Bianconeri qui rêvent de soulever le trophée pour la troisième fois de leur histoire et les Parisiens en quête de leur premier titre continental.

L’occasion également pour les joueurs de soigner leur statistique individuelle. Avant le lancement du tournoi, le classement des meilleurs buteurs de tous les temps donne Cristiano Ronaldo premier devant Lionel Messi. Mais le Portugais ne dispute pas la C1 cette saison, Manchester United n’étant pas qualifié. Ce qui pourrait servir l’Argentin qui comblerait alors son retard sur son éternel rival.

Certes, avec ses 125 réalisations, l’attaquant du PSG est encore à 15 longueurs des 141 buts du quintuple Ballon d’Or. Mais l’ancien du Barça semble avoir retrouvé ses jambes de 20 ans en ce début de saison, même s’il s’illustre davantage comme passeur que buteur. Mais, à 35 ans, il sera certainement transcendé par le parfum de la C1.

Derrière ces deux monstres sacrés, on retrouve à distance respectable le tandem composé de Karim Benzema et Robert Lewandowski avec chacun 86 réalisations, fermant ainsi la marche des joueurs encore en activité dans ce top 10.

Meilleurs buteurs en Ligue des champions depuis 1992/93:

(tours préliminaires exclus):

1. Cristiano Ronaldo (Manchester United) 141 buts

2. Lionel Messi (Paris SG) 125

3. Robert Lewandowski (Bayern Munich) 86

4. Karim Benzema (Real Madrid) 86

5. Raul 71

6. Andriy Shevchenko 59

7. Ruud van Nistelrooy 56

8. Thomas Müller (Bayern Munich) 52

9. Thierry Henry 51

10. Filipo Inzaghi 50