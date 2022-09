Ligue des champions: mauvaise nouvelle pour Liverpool avant le choc face à l’Ajax

Liverpool reçoit l’Ajax Amsterdam ce mardi à Anfield dans le cadre de la deuxième journée du groupe A de la Ligue des champions. Un match que va manquer Andy Robertson, blessé au genou.

En difficulté dans le groupe A avec une cinglante défaite face à Naples (1-4) en première journée, Liverpool va tenter de relancer ce mardi sa campagne en Ligue des champions. Les Reds reçoivent l’Ajax Amsterdam, demain soir à Anfield. Un match comptant pour la deuxième journée de C1. Mais la tâche ne sera pas du tout au repos pour le club de la Mersey qui va affronter une équipe d’Ajax, leader de la poule, et qui a massacré Glasgow Rangers la semaine dernière (4-0).

Et comme si cela ne suffisait pas pour le club anglais, Jurgen Klopp sera également privé de l’un de ses défenseurs. Le technicien allemand va en effet faire sans Andy Robertson pour cette rencontre décisive. Le latéral gauche écossais s’est blessé au genou lors de la défaite face aux Partenopei mercredi dernier.

Un gros coup dur pour Jurgen Klopp, très critiqué en ce début de saison pour le bilan médiocre des siens. Les Reds n’ont en effet enregistré que deux victoires en six sorties en Premier League. Et les vice-champions d’Europe sont également décimés avec plusieurs joueurs à l’infirmerie, surtout des milieux de terrain: Thiago Alcantara , Alex Oxlade-Chamberlain , Naby Keita, Jordan Henderson et Fabio Carvalho.