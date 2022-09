Ligue des champions: Mahrez 5è, Eto’o 3è, le classement actualisé des meilleurs buteurs africains

A vingt-quatre heures du coup d’envoi, découvrez le classement actualisé des meilleurs buteurs africains de l’histoire de la Ligue des champions.

Qui pour détrôner Didier Drogba en tête du classement des meilleurs buteurs africains de la Ligue des champions? Avec ses 44 buts inscrits lors de son passage glorieux à Chelsea couronné par un titre en C1, l’ancienne gloire ivoirienne reste le meilleur artificier du continent dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Bien assis dans ce fauteuil tant convoité, l’ex-capitaine des Eléphants est à huit réalisations devant son dauphin, l’attaquant de Liverpool, Mohamed Salah. L’Egyptien totalise jusqu’ici 36 buts en C1. Mais le Pharaon est toujours en activité et son club dispute la Ligue des champions de cette saison. Certes, inscrire 8 buts en C1 sur une seule campagne n’est pas chose aisée, mais le joueur de 30 ans peut toujours se rapprocher de son ainée.

Ancien capitaine des Lions Indomptables et depuis président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Samuel Eto’o complète le top 3 de ce classement des buteurs. Le double champion d’Afrique a marqué 30 buts lors de ses passages au Barça et à l’Inter Milan.

En bas du podium, on retrouve Sadio Mané et Riyad Mahrez qui occupent les 4e et 5e place du classement avec respectivement 23 buts pour l’international sénégalais et 16 buts pour l’Algérien. Pierre-Emerick Aubameyang est lui 7è (15 buts) sur la liste, tandis que Sébastien Haller 9è (11 buts) devance l’ancien joueur et actuel président du Liberia Georges Weah.

Le classement actualisé des meilleurs buteurs africains de la Ligue des champions d’après Afrique Sports:

Essien (11⚽)

Adebayor (11⚽)

G. Weah (11⚽)

Haller (11⚽)

Aboubakar (14⚽)

Aubameyang (15⚽)

Doumbia (15⚽)

Mahrez (16⚽)

Mané (23⚽)

Eto’o (30⚽)

Salah (36⚽)

Drogba (44⚽)