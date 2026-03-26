Ligue des champions: l’UEFA sanctionne Benfica après des incidents racistes lors du choc contre le Real Madrid

L’UEFA a tranché. Le SL Benfica a été sanctionné à la suite d’incidents racistes survenus lors de son barrage en Ligue des champions face au Real Madrid, disputé il y a quelques semaines au Portugal. Pointés du doigt, les supporters lisboètes ont été reconnus coupables de comportements discriminatoires envers les joueurs madrilènes. La rencontre avait notamment été marquée par les accusations de Vinícius Júnior, qui affirmait avoir été la cible d’insultes racistes, impliquant le jeune joueur du Benfica Gianluca Prestianni.

À l’issue de son enquête, l’instance européenne a décidé de sévir. Dans un communiqué, elle annonce une amende de 40 000 euros à l’encontre du club portugais, accompagnée d’une fermeture partielle de son stade avec sursis. Le Benfica écope également de sanctions financières supplémentaires : 8 000 euros pour l’utilisation de pointeurs laser et 25 000 euros pour des jets d’objets depuis les tribunes. Enfin, l’adjoint de l’entraîneur lisboète, Machado, a été suspendu pour une rencontre. Une décision qui s’inscrit dans la volonté de l’UEFA de durcir le ton face aux dérives constatées dans les stades européens.