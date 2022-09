Ligue des Champions: les rencontres à suivre de la 1ère journée

La Ligue des Champions est de retour à partir de ce mardi pour la première journée de la phase de groupes. Plusieurs rencontres intéressantes sont déjà au programme, notamment un alléchant PSG – Juventus, ou encore un très prometteur Inter – Bayern Munich.

Environ quatre mois après son 14è sacre en Ligue des Champions contre Liverpool (1-0) au stade de France, le Real Madrid remet déjà son titre en jeu, avec la phase de groupe de l’édition 2022-2023 de la C1 qui débute ce mardi. Tombés dans le groupe F , après le tirage au sort, les Merengues vont se déplacer sur la pelouse du Celtic Glasgow mardi, pour leur premier match dans la compétition. Une rencontre à la portée des protégés de Carlo Ancelotti, qui sont sur une série de quatre victoires consécutives en championnat. A part ce déplacement du champion en titre, plusieurs autres rencontres intéressantes sont au programme, dont deux énormes confrontations.

PSG – Juventus

C’est l’un des gros duels de cette première journée de la nouvelle édition de la coupe aux grandes oreilles. Mardi, le PSG accueille la Juventus dans le groupe H, pour une rencontre palpitante entre deux favoris pour la victoire finale. En championnat, les Parisiens semblent avoir trouvé leur rythme de croisière. Après six journées, le champion de Ligue 1 en titre a déjà gagné à 5 reprises, avec une attaque en feu portée par le trio Messi-Neymar-Mbappé qui semble avoir trouvé une cohésion létale. Neymar et Mbappé ont déjà inscrit 7 buts chacun, avec un Messi à la baguette: 6 passes décisives délivrées depuis le début de la saison. Le club francilien est clairement favori pour ce choc.

De son côté, la Juventus connaît un début de saison plutôt mitigé. Après 5 journées de Serie A, les Turinois comptent seulement deux victoires pour 3 matchs nuls, dont le dernier ce weekend sur la pelouse de la Fiorentina (1-1). Malgré un recrutement intéressant, avec les arrivées de Di Maria, Milik ou encore Leandro Paredes, l’équipe de Massimiliano Allegri semble toujours en rodage. L’un des points positifs de ce début de saison pour le club italien, est la forme de son buteur phare Duvan Vlahovic. Le Serbe a déjà inscrit 4 buts dont deux coups francs sublimes. Contre le PSG, la Juventus devra élever son niveau de jeu pour espérer ramener un meilleur résultat.

Inter – Bayern Munich

Mercredi, le groupe de la mort entre en lice, avec déjà un duel décisif entre l’Inter Milan et le Bayern Munich au Giuseppe Meazza en Italie. Les Milanais après une saison sans titre, ambitionnent de retrouver le sommet en championnat et en Europe. Sur la scène nationale, les Nerazzurri connaissent pourtant quelques difficultés en ce début de saison. Les hommes de Simone Inzaghi ont déjà connu deux défaites en championnat en seulement 5 journées. Privé de Romelu Lukaku, blessé, l’Inter doit aller chercher les ressources pour s’imposer contre l’Ogre Bavarois et se redonner de la confiance.

En face, le Bayern Munich est sûr de sa force. Malgré le départ de Robert Lewandowski pour le FC Barcelone, le club allemand a su se réinventer en attaque, avec un Sadio Mané qui s’est adapté très rapidement au football de Julian Nagelmann. Les Bavarois ont déjà inscrit 17 buts en Bundesliga. Toutefois, les coéquipiers de Thomas Müller restent sur deux matchs nuls consécutifs en championnat contre l’Union Berlin (1-1) et le Borussia M’gladbach (1-1). Le Bayern sera donc également à la recherche d’un début parfait en Ligue des Champions contre l’Inter, ce qui promet un duel explosif. L’autre favori de ce groupe, le FC Barcelone, accueillera pour sa part? le Viktoria Plzen au Spotify Camp Nou.

Le programme complet de la 1re journée de la C1 (GMT+1)

Mardi

Mercredi