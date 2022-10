Ligue des champions: les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale après la 4è journée

Cinq clubs ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, à l’issue de la quatrième journée qui s’est achevée ce mercredi.

Avec les 8 dernières rencontres de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions disputées ce mercredi, cinq clubs sur les 16 attendus ont décroché leur billet pour les huitièmes de finale. Sans surprise, le Real Madrid fait partie du lot. Tenant du titre, les Madrilènes ont composté leur sésame après leur quatrième sortie sans défaite, cette fois-ci face au Chakhtar Donetsk (1-1), mardi. Solide leader du groupe F, le club merengue laisse Leipzig et son adversaire d’hier se disputer le second billet qualificatif. A deux journées de la fin, les deux formations se suivent avec un petit point d’écart.

Crédité de 10 points, trois de plus que le Borussia Dortmund et huit sur Copenhague et Séville, Manchester City est aussi assuré de disputer le prochain tour du tournoi continental. Dans le très relevé groupe C, le Bayern Munich retrouve également le tour suivant après son succès facile face au Viktoria Plzen (4-2) en République Tchèque. Le second ticket de cette poule se disputera entre l’Inter et le Barça.

Invaincus dans leur groupe respectif , Naples et le Club Bruges sont également assurés d’être en huitièmes. Impressionnants depuis le début de la compétition, les Partenopei restent sur quatre victoires consécutives en autant de sorties. Véritable surprise de ce premier tour, Bruges a glané 10 points devant notamment l’Atletico Madrid et le FC Porto, à 2 journées de la fin des phases de poules.