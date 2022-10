Ligue des champions: les affiches à suivre de la 3è journée

La troisième journée de la Ligue des champions va débuter ce mardi 4 octobre pour prendre fin demain mercredi. Découvrez les grosses affiches au programme pour cette ultime levée de la manche aller de groupe de la C1.

Les choses deviennent de plus en plus intéressantes en Ligue des champions. Ce mardi, débute la troisième journée de la phase de groupe de la compétition, et les équipes n’ont déjà plus droit à l’erreur s’ils veulent passer au tour suivant. Et sur les deux jours que va durer cette ultime levée de la manche aller, plusieurs grosses affiches sont au programme.

Mardi 4 octobre

Inter – Barcelone (20h, GMT+1)

C’est sans doute le plus gros choc de cette journée de la Ligue des champions. Après deux matchs dans le groupe C, l’Inter Milan et le FC Barcelone ont le même bilan, avec une victoire contre le Viktoria Plzeň et une défaite 2-0 contre le Bayern. La victoire est donc impérative pour les deux clubs, dans ce duel qui aura lieu au Giuseppe Meazza. Les Catalans semblent avoir une longueur d’avance, montrant un bien meilleur visage que leur adversaire sur les dernières semaines.

A noter que les deux équipes vont se passer de plusieurs cadres de leur effectif, pour ce choc. Ainsi, Xavi devra faire sans Ronald Araujo, Jules Koundé Memphis Depay et Frenkie de Jong, tous blessés durant la trêve internationale, mais aussi Hector Bellerin blessé à l’entraînement. En face, Simone Inzaghi est privé de Romelu Lukaku et de Brozovic, tous deux blessés. Lautaro Martinez est quant à lui incertain.

Ajax – Napoli (20, GMT+1)

Après deux victoires en deux matchs, et une totale domination sur le groupe A, le Napoli se déplace sur la pelouse de l’Ajax pour tenter de poursuivre sa bonne série en Ligue des champions et se rapprocher de la qualification en huitième de finale. En face, accrochés ce week-end à domicile en championnat face au modeste club Go Ahead Eagles (1-1), les hommes d’Alfred Schreuder veulent se relancer en C1. Avec 1 victoire et 1 défaite au compteur, les néerlandais veulent continuer à croire à une qualification en phase à élimination directe devant Liverpool, qui compte le même bilan que l’Ajax avec 3 points et qui affrontera ce jour les Rangers Glasgows.

Mercredi 5 octobre

Benfica – Paris (20h, GMT+1)

Les deux équipes dominent le groupe H avec 6 points engrangés sur 6 possibles. Cette confrontation, en plus de la suivante la semaine prochaine, va sans doute déterminer qui sera leader de la poule. A domicile, les portugais pourront tenter de créer l’exploit face à l’armada parisienne, emmenée par Mbappé, Messi et Neymar. Mais le club de la capitale française semble en meilleure posture pour ramener les trois points.

Chelsea – AC Milan (20h, GMT+1)

Début compliqué pour Chelsea en Ligue des champions cette saison. Après une défaite (1-0) lors de la première journée contre Zagreb, qui a d’ailleurs provoqué le licenciement de Thomas Tuchel, les Blues ont été tenus en échec (1-1) contre Salzbourg lors des débuts du nouvel entraîneur Graham Potter. Le club de Londres est donc condamné à relever la tête contre le Milan AC, s’il veut aller en huitièmes de finale. De son côté, les milanais ont battu Zagreb (3-1) lors de la précèdent journée, leur première victoire de Ligue des champions à San Siro en neuf ans. Et ils veulent surfer sur cette nouvelle dynamique.

Séville – Dortmund (20h, GMT+1)

Les deux outsiders du groupe G, vont sans surprise se livrer bataille pour la deuxième place, derrière l’intouchable Manchester City qui semble inarrêtable en ce début de saison avec son prodige Erling Haaland. Très mal en point depuis le début du nouvel exercice, les sévillans ne comptent qu’un point en C1 (un nul concédé contre Copenhague). Ils vont devoir relever la tête devant leur supporter, pour espérer poursuivre l’aventure.

En face, Dortmund a livré une vaillante performance lors de la défaite à Manchester City lors de sa dernière sortie et n’a perdu aucun de ses deux précédents matchs à l’extérieur contre Séville : un match nul 2-2 en 2010 et une victoire 3-2 en 2021. La confrontation entre les deux équipes promet des étincelles