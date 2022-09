Ligue des champions: le Real Madrid se prépare à une expulsion

En pleine bataille juridique avec l’UEFA à propos de la Super League, dont il est l’instigateur, le Real Madrid pourrait se faire expulser de la Ligue des champions. Une éventualité à laquelle s’est déjà préparé le club espagnol, selon Mundo Deportivo.

On en parle plus beaucoup, mais la bataille entre l’UEFA et le Real Madrid concernant la Super League se poursuit. D’ailleurs, les deux parties sont opposées devant la justice qui devrait rendre son verdict fin 2022 ou début 2023. Et si l’instance européenne remporte cette bataille, le club espagnol pourrait purement et simplement se faire expulser de la Ligue des champions. Consciente de cette éventualité, la direction madrilène s’est déjà préparée, selon les informations de Mundo Deportivo.

En effet, au-delà du sportif, c’est le grand manque à gagner économique que créerait cette expulsion qui inquiète. Mais le média catalan précise que le board Merengue est plutôt serein. Le géant madrilène dispose de 780 millions d’euros entre les politiques de trésorerie et de crédit. De plus, la direction travaille dans le but de doubler la valeur du club avant 2025 avec notamment, l’arrivée du nouveau stade. Toutefois, regarder une Ligue des champions, sans le maillot blanc traditionnel du Real Madrid serait quand même difficile à surmonter pour les amoureux du ballon rond, notamment les fans du club espagnol.

Vainqueur de la dernière édition de la Coupe aux grandes oreilles, le Real Madrid a débuté sa saison européenne en fanfare. Les protégés de Carlo Ancelotti ont remporté la Supercoupe d’Europe contre l’Eintracht Francfort (2-0), en début d’exercice, avant de gagner leurs deux premiers matchs de la C1 contre le Celtic (3-0) et Leipzig (2-0).