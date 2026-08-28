Ligue des champions : le PSG retrouvera Barcelone et Manchester City dès la phase de ligue

Le Paris Saint-Germain affrontera le FC Barcelone et Manchester City dès la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027, à l’issue du tirage organisé jeudi 27 août à Monaco. Double tenant du titre, le club parisien aura huit adversaires différents avant la fin janvier.

Le PSG recevra Barcelone, la Roma, Galatasaray et le Slovan Bratislava au cours de cette première phase.

Les Parisiens se déplaceront également chez Manchester City, Aston Villa, Villarreal et Côme.

Le club de la capitale aborde cette campagne avec le statut de double champion d’Europe en titre après sa victoire contre Arsenal en finale de l’édition 2025-2026, le 30 mai.

La phase de ligue commencera du 8 au 10 septembre 2026 et s’achèvera le 27 janvier 2027. Chaque équipe disputera huit matches, quatre à domicile et quatre à l’extérieur, avant la phase à élimination directe.