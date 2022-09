Ligue des champions: le programme de la soirée de ce mercredi

Découvrez les rencontres au programme ce mercredi, comptant pour la première journée de phase de groupe de la Ligue des champions.

Démarrée mardi avec notamment la démonstration de force du Real Madrid, tenant du titre, sur la pelouse de Celtic (3-0), la première journée des phases de groupe de la Ligue des champions s’achève ce mercredi. Pas moins de huit matchs sont au programme à travers les pelouses européennes.

Seul international béninois engagé dans cette compétition phare de l’UEFA, Mohamed Tidjani et son club de Viktoria Plzen effectuent ce soir un déplacement périlleux au Camp pour y défier le Barça. Considéré comme le petit poucet de ce groupe C dit de la mort où sont logés notamment le Bayern Munich et l’Inter Milan, les Tchèques ne comptent cependant pas brader leur campagne et entendent jouer crânement leur chance. A commencer par une victoire contre les Blaugranas? Rendez-vous ce soir à 20 heures (heure béninoise).

Dans l’autre rencontre de cette poule, le Bayern, donné pour favori dans cette C1, tentera de remporter ses trois premiers points sur la pelouse de l’Inter Milan. Un match piège pour les Bavarois qui sont sur une pente glissante ces dernières semaines avec deux sorties sans victoire en championnat. L’occasion pour Sadio Mané et sa bande de redresser la barre?

Autre gros choc qui mérite le détour, la bataille des titans entre Liverpool et Naples. Vice-champions d’Europe, les Reds courent depuis trois ans derrière la couronne après leur sacre en 2019. Et même s’ils sont donnés légèrement favoris pour ce match, les poulains de Jurgen Klopp ne rassurent pas en ce début de saison avec seulement deux victoires en six rencontres de Premier League.

Le programme des matchs du mercredi 7 septembre, pour la 1ere journée de Ligue des champions (heure en GMT +1):

17 h 45 : Ajax Amsterdam – Glasgow Rangers

17 h 45 : Eintracht Francfort – Sporting Portugal

20 h : Tottenham – OM

20 h : Naples – Liverpool

20 h : Atlético de Madrid – FC Porto

20 h : Club Bruges – Bayer Leverkusen

20 h : FC Barcelone – Viktoria Plzen

20 h : Inter Milan – Bayern Munich