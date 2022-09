Ligue des champions: le groupe du Real Madrid face au Celtic Glasgow avec Benzema

Le Real Madrid affronte le Celtic Glasgow ce mardi en première journée du groupe F de la Ligue des champions. 22 joueurs madrilènes ont été appelés pour l’occasion.

Tenant du titre, le Real Madrid lance ce mardi sa campagne en Ligue des champions. Les Madrilènes se déplacent sur la pelouse du Celtic Glasgow demain soir, à l’occasion de la première journée du groupe F de la C1. Un adversaire à la portée des Merengues qui marchent sur les eaux en ce début de saison avec quatre victoires en autant de sorties en Liga.

Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti a convoqué un groupe de 22 joueurs. Le technicien italien a reconduit le groupe qui a battu le Betis (2-1) le weekend dernier, avec Luis López comme troisième gardien et sans Odriozola et Vallejo. Les pépites de la Castille, Vinicius Tobias et Iker Bravo, sont également laissées à Madrid. Pour le reste, c’est du classique avec notamment Benzema, Modric, les duo français Tchouaméni-Camavingua et brésilien Vinicius-Rodrygo.

Le groupe du Real Madrid face au Celtic Glasgow:

Gardiens : Courtois, Lunin, Luis López

Défenseurs : Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Rüdiger, Mendy

Milieux : Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Ceballos

Attaquants : Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Rodrygo, Mariano