Ligue des champions: le groupe du Real Madrid face à Leipzig avec plusieurs absents

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a publié ce mardi sa liste des joueurs convoqués pour la réception du RB Leipzig (mercredi) en Ligue des champions. Et le technicien italien a fait appel à 21 cadres sans l’attaquant Karim Benzema, blessé et forfait pour ce match.

Victorieux du Celtic (3-0) la semaine dernière, le Real Madrid reçoit la RB Leipzig ce mercredi soir dans l’espoir de confirmer sa bonne forme en Ligue des champions. Les Madrilènes affrontent en effet l’équipe allemande au Santiago Bernabeu dans un match comptant pour la deuxième journée du groupe F.

Impressionnants en ce début de saison avec six victoires en autant de sorties toutes compétitions confondues, les Merengues partent favoris pour ce match contre les pensionnaires de la Bundesliga qui restent sur une lourde défaite à domicile contre le Shakhtar (1-4) en ouverture en C1.

Pour ce match, Carlo Ancelotti a dévoilé sa liste des joueurs convoqués. Et le technicien italien a fait appel à 21 cadres dont les Brésiliens Vinicius et Rodrygo, tous buteurs le weekend dernier face à Majorque (4-1). Les indéboulonnables Courtois, Kroos et Modric sont également présents tout comme la paire de milieu de terrain français Tchouameni-Camavinga. Plusieurs joueurs manquent cependant à l’appel. Il s’agit de Karim Benzema et Eder Militao, tous les deux blessés face à Glasgow. Sorti sur blessure contre Majorque dimanche, Lucas Vazquez est également forfait pour ce match.

Le groupe du Real Madrid face à Leipzig:

Courtois, Lunin, Luis Lopez, Carvajal, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Rüdiger, F.Mendy, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Hazard, Asensio, Vinicius Jr, Rodrygo, Mariano.