Ligue des champions: le groupe du PSG face à Benfica sans Lionel Messi

L’entraineur du PSG, Christophe Galtier, a publié ce lundi sa liste des joueurs retenus pour la réception de Benfica au Parc des Princes, en Ligue des champions. Blessé, Lionel Messi est forfait pour le match.

Contraint au nul (1-1) au Portugal la semaine dernière, le PSG reçoit ce mardi le Benfica Lisbonne dans le cadre de la 4è journée de la Ligue des champions. En tête du groupe H mais avec le même nombre de points que les Portugais, les Parisiens pourront prendre seuls le fauteuil de leader au classement en cas de victoire. Une tâche qui n’est pas gagnée d’avance pour l’équipe française qui reste sur un nul (0-0) face à Reims en Ligue 1, le weekend dernier.

Pour ce match, le PSG va se priver de son attaquant argentin, Lionel Messi. Forfait face aux Rémois samedi dernier en raison d’une blessure musculaire, le septuple Ballon d’Or n’est pas non plus retenu dans le groupe pour la réception des Lisboètes. Dans un communiqué, l’actuel leader de la Ligue 1 a indiqué que son joueur de 35 ans, victime d’une petite gêne au mollet, est trop juste pour disputer la partie. Et le club parisien a décidé de le ménager en vue du choc de ce weekend face à l’OM.

Egalement blessés, Renato Sanchez, Nuno Mendes et Presnel Kimpembe sont également écartés du groupe. Pour le reste, c’est du classique avec Neymar, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Le défenseur espagnol, Sergio Ramos, expulsé face à Reims en championnat, est aussi convoqué.

Le groupe du PSG face à Benfica: