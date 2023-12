Ligue des champions: le groupe du Barça pour affronter Antwerp avec plusieurs absents

-Publicité-

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, a communiqué sa liste des joueurs retenus pour le match face à Antwerp ce mercredi, à l’occasion de la 6è journée des phases de poule de la Ligue des champions. Plusieurs cadres manquent à l’appel.

Sèchement battu par Gerone (2-4) ce weekend en Liga, le Barça va tenter de rebondir. Les Blaugranas affrontent Antwerp ce mercredi en Belgique. Un match comptant pour la sixième et dernière journée des phases de groupe de la Ligue des champions. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, les Culés doivent cependant faire un bon résultat face à la modeste équipe belge, déjà éliminée, pour finir en tête de la poule H.

Pour ce match, l’entraineur Xavi a dévoilé sa liste des joueurs retenus. Un groupe avec plusieurs absents importants : Ronald Araujo, Frenkie De Jong, Gundogan et Robert Lewandowski, tous laissés au repos. Marc ter Stegen, Iñigo Martínez, Marcos Alonso et Gavi sont eux, absents du groupe pour cause de blessure. A l’inverse, les jeunes de la réserve dont Marc Guiu, Angel Alarcon ou encore Hector Fort intègrent l’équipe A.

Le groupe du Barça :

Inaki Pena, Ander Astralaga, Diego Kochen, Joao Cancelo, Alejandro Balde, Christensen, Jules Kounde, Hector Fort, Pau Cubarsi, Pedri, Oriol Romeu, Sergi Roberto, Fermin Lopez, Aleix Garrido, Marc Casado, Ferran Torres, Raphinha, Joao Felix, Lamine Yamal, Marc Guiu, Angel Alarcon

👥 [CONVOCATION] Le groupe du Barça pour le déplacement à Anvers en @championsleague mercredi soir #AntwerpBarça pic.twitter.com/beEgxN1tVj — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) December 11, 2023