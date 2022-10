Ligue des champions: le groupe du Barça face à l’Inter Milan avec Lewandowski

L’entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, a dévoilé ce lundi sa liste des joueurs convoqués pour le match face à l’Inter Milan (mardi) en Ligue des champions. Et le technicien espagnol a fait appel à 21 cadres dont Robert Lewandowski.

La Ligue des champions est à l’honneur ce mardi avec un choc des titans entre le Barça et l’Inter Milan. Un match prévu demain soir à San Siro à partir de 20 heures (GMT+1). Nouveau leader de la Liga après sa courte victoire face à Majorque (1-0), samedi, l’équipe catalane aborde cette rencontre en position de favorite face aux Nerazzurri qui traversent une mauvaise passe en ce premier tiers de saison avec une nouvelle défaite, contre la Roma (1-2), le weekend dernier.

Pour ce match, l’entraîneur Xavi Hernandez va composer sans plusieurs de ses cadres. Déjà absents lors de la victoire face aux Bermellones, Ronald Araujo, Jules Koundé Memphis Depay et Frenkie de Jong, tous blessés durant la trêve internationale, vont également manquer ce grand rendez-vous, décisif en vue de la qualification en huitième de finale. Blessé à l’entraînement la semaine dernière, Hector Bellerin ne sera pas non plus du voyage en Italie.

Passé ces blessés, Xavi peut compter sur le reste de son effectif à l’instar de Robert Lewandowski, unique buteur des Blaugranas face à Majorque, samedi. De retour de blessure, Sergi Roberto fait également partie du déplacement ainsi que l’ivoirien Franck Kessié ou encore les jeunes de la réserve, Arnau Tenas et Marc Casado.

Le groupe complet du Barça pour affronter l’Inter :

Ter Stegen, Piqué, Sergio Busquets, Dembélé, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres, Christensen, Marcos Alonso, Jordi Alba, Franck Kessié, Sergi Roberto, Raphinha, Eric García, Iñaki Peña, Álex Balde, Marc Casadó, Gavi, Pablo Torre et Arnau Tenas