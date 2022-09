Ligue des champions: le groupe du Barça contre Viktoria Plzen avec deux absents

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, a communiqué ce mardi sa liste des joueurs convoqués pour le match contre Viktoria Plzen (mercredi) en Ligue des champions. Un groupe de 23 cadres sans Marcos Alonso et Hector Bellerin.

De retour en Ligue des champions après une pige en Europa League, le Barça affronte ce mercredi Viktoria Plzen, dans le cadre de la première journée du groupe C. Xavi qui a déjà soulevé la Coupe aux grandes oreilles dans la peau d’un joueur ambitionne de la remporter également sous ses nouvelles fonctions. Et quoi de mieux qu’une victoire face au club tchèque pour bien lancer le tournoi.

Et justement, l’équipe catalane a publié sa liste des joueurs retenus pour aller à l’assaut des Tchèques. Le Barça a en effet fait appel à 23 de ses cadres dont le géant polonais Robert Lewandowski. Arrivé libre cet été après son départ de l’AC Milan, l’ivoirien Franck Kessié est également convoqué tout comme le jeune prodige Ansu Fati, visiblement épargné par les blessures en ce début de saison.

Xavi Hernandez devra composer sans Hector Bellerin et Marcos Alonso, encore trop justes. En instance de départ vers les Emirats arabes unis, Miralem Pjanic n’est pas convoqué non plus.

Le groupe du Barça face à Plzen: