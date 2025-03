Ligue des champions: le groupe de l’Atletico pour le choc contre le Real Madrid

-Publicité-

L’entraineur de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le match face au Real Madrid ce mardi en Ligue des champions. Le groupe des Colchoneros pour ce derby est tombé.

La Ligue des champions est à l’honneur ce mardi avec les rencontres de la manche aller des huitièmes de finale. Au Santiago Bernabeu, l’Atletico Madrid affrontera le Real Madrid. Un duel qui s’annonce explosif entre les deux rivaux madrilènes.

Pour ce choc très attendu, l’entraineur madrilène, Diego Simeone, a dévoilé la liste des joueurs retenus. Le technicien argentin a fait appel à 22 de ses meilleurs hommes. On y retrouve les attaquants Julian Alvarez, Antoine Griezmann et Alexander Sorloth. Thomas Lemar, Clément Lenglet et Reinildo sont également du déplacement. Seuls, manquent à l’appel César Azpilicueta et Koke.

Le groupe de l’Atletico Madrid:

🚨 OFICIAL | Convocatoria del @Atleti para el partido de ida de octavos de final de la @ChampionsLeague ante el @realmadrid



❌ @Simeone no podrá contar con Azpilicueta ni Koke



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/4gLCOunDsa — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 4, 2025