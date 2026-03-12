Ligue des champions: le classement actualisé des buteurs

Malgré son absence lors de la victoire du Real Madrid face à Manchester City, Kylian Mbappé conserve la première place du classement des buteurs de la Ligue des champions avec 13 réalisations, devant Anthony Gordon et Harry Kane.

Malgré son absence lors de la victoire du Real Madrid face à Manchester City, Kylian Mbappé conserve la première place du classement des buteurs de la Ligue des champions avec 13 réalisations, devant Anthony Gordon et Harry Kane.

Malgré son absence mercredi soir, Kylian Mbappé conserve la tête du classement des buteurs de la UEFA Champions League. L’attaquant du Real Madrid totalise toujours 13 réalisations et reste solidement installé au sommet. Touché au genou, l’international français n’a pas participé à la large victoire madrilène face à Manchester City (3-0). En son absence, Federico Valverde s’est illustré en inscrivant un triplé pour porter les Merengue vers le succès.

Avec 13 buts, Mbappé possède toujours trois longueurs d’avance sur Anthony Gordon. L’attaquant de Newcastle United est resté muet lors du nul concédé face au FC Barcelona (1-1). Derrière, Harry Kane complète le podium avec huit réalisations. L’avant-centre du Bayern Munich n’a toutefois pas participé au festival offensif de son équipe sur la pelouse de l’Atalanta BC (5-2) à Bergame.

Publicité