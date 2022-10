Ligue des champions: le cauchemar des clubs espagnols

La cinquième journée de la Ligue des champions a pris fin ce mercredi, avec l’élimination de trois des quatre clubs espagnols engagés dans le tournoi. Une première depuis l’instauration de la formule actuelle de la compétition.

Après avoir dominé l’Europe pendant des années, le football espagnol est dans le dur depuis quelques saisons. Et la phase de groupes de l’édition en cours de la Ligue des champions vient encore de le prouver. Alors qu’ils étaient quatre engagés dans la compétition au départ, le Real Madrid est le seul club de Liga à avoir réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale. Les autres représentants du pays ibériques, notamment le FC Barcelone, l’Atletico Madrid et le FC Séville n’ont pu composté leur ticket pour le tour suivant et se contenteront de la Ligue Europa.

Depuis l’instauration de la formule actuelle de la Coupe aux grandes oreilles, avec phase de groupes et huitièmes de finale, lors de la saison 2003/04, c’est la première fois qu’un seul représentant de la Liga figurera sur la ligne de départ de la phase à élimination directe de la reine des compétitions européenne. Avec le Real Madrid, l’Espagne tient certes un représentant de qualité, qui a remporté la C1 à 14 reprises, mais cette débâcle portera sans doute un gros au coup au football espagnol à l’indice UEFA.

La presse espagnole sous le choc

Évidemment, au lendemain de cette contre-performance historique des clubs de Liga en Ligue des champions, la presse espagnole ne s’en revient toujours pas. Pour le journal AS, l’Atletico Madrid a vécu une «nuit de terreur», après son nul contre le Bayer Leverkusen (2-2) , qui a condamné les Colchoneros à la descente en Ligue Europa. Selon Marca, «c’est tout simplement impossible de faire plus cruel», faisant référence au scénario du match de l’ATM contre le Bayer. En effet, alors que le score était nul et que l’arbitre avait sifflé la fin du match, la VAR a accordé un pénalty aux Espagnols, raté par Carrasco.

Si l’élimination du FC Séville est la moins critiquée, celle du FC Barcelone ne passe pas du tout, surtout en Catalogne. Déjà éliminés avant même le coup du choc contre le Bayern Munich, les hommes de Xavi ont perdu la rencontre contre les Bavarois, au Spotify Camp Nou, sur le score de 3-0. «Ciao. Kaputt» écrit froidement Mundo Deportivo dans son édition du jour. Le journal Sport de son côté évoque un «échec consommé», en illustrant avec une photo des joueurs dépités devant un public du Camp Nou qui aura été derrière eux jusqu’au bout.