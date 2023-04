Ligue des champions: le Bayern vise un miracle face à Manchester City

-Publicité-

L’entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, a insisté sur le fait que son équipe a besoin « d’un miracle » pour renverser Manchester City et se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions, ce mercredi.

« Ce sera un miracle si nous y parvenons, mais nous ne pouvons pas simplement parler d’un miracle », a déclaré Tuchel en conférence de presse d’avant-match. Le Bayern a été battu 3-0 par City lors du match aller de son quart de finale à l’Etihad stadium la semaine dernière, et fait maintenant face à ce qui semble être une mission impossible avant le match retour à Munich.

Le défenseur Benjamin Pavard a souligné les improbables retours en Ligue des champions de Liverpool en 2019 et de Barcelone en 2017 comme preuve que le Bayern a encore une chance d’atteindre le dernier carré. « Nous avons vu les remontadas (retours) qu’il y a eues dans le passé« , a déclaré l’international français.

- Publicité-

« Nous sommes prêts, le public sera important et nous allons tout faire pour gagner ce match », a-t-il ajouté. Tuchel, quant à lui, a exhorté son camp à être réaliste et à relever le défi « pas à pas ». « Notre première priorité est de gagner la première mi-temps. Si nous pouvons gagner les deux mi-temps et que nous avons la chance que nous n’avons pas eue au match aller, alors tout est possible », a déclaré l’entraîneur du Bayern.

« C’est une tâche difficile et nous ne devrions pas la rendre plus difficile en ne regardant que le sommet de la montagne », a-t-il ajouté, et a encouragé ses joueurs à rallier les fans. « Nous devons amener la foule avec nous afin qu’elle puisse créer le genre d’énergie que vous obtenez dans les jeux où des choses spéciales se produisent« , a-t-il conclu.

Calendrier des quarts de finale de l’UCL

Bayern contre Manchester City (20h GMT+1)

- Publicité-

Inter vs Benfica (20h GMT+1)

Articles similaires