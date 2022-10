Ligue des champions: le Bayern établit un nouveau record

Grâce à sa large victoire contre le Viktoria Plzen (5-0) ce mardi à Allianz Arena, le Bayern Munich devient l’équipe avec la plus longue série d’invincibilité en phase de groupes de la Ligue des champions (31) devant le Real Madrid (30).

Le Bayern Munich a confirmé sa domination du groupe C de la Ligue des champions ce mardi contre le Viktoria Plzen, lors de la troisième journée. Devant leur public, les Munichois se sont largement imposés sur le score de 5-0. Un doublé de Leroy Sané (7è, 50è) et des buts de Serge Gnabry (13è), Sadio Mané (21è) et Eric Maxim Choupo-Moting (58è) ont permis aux allemands de décrocher leur troisième succès dans la compétition en autant de rencontres.

Une victoire qui permet d’ailleurs aux joueurs du Bayern d’établir un nouveau record en Ligue des champions. En effet, les Bavarois ont établi la nouvelle plus longue série de rencontres sans connaître la moindre défaite, lors de la phase de groupes de la Coupe aux grandes oreilles. Les protégés de Julian Nagelsmann en sont désormais à 31 matchs, devançant le Real Madrid (30). Une série qui a débuté après la défaite face au Paris Saint-Germain le 27 septembre 2017 au Parc des Princes (3-0).

Le Bayern Munich aura l’occasion d’améliorer ce nouveau record, la semaine prochaine, lors du déplacement sur la pelouse du Viktoria Plzen à l’occasion de la quatrième journée des phases de groupe de la Ligue des champions. Pour rappel, les Munichois sont leaders du “groupe de la mort”, avec 9 points pris sur neuf possibles et 9 buts marqués pour zéro encaissé.